فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" يقترب من تحقيق 2 مليون جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في الفوز بالمركز الثاني بعد فيلم شقو، حيث حقق أمس مليون و126 ألف جنيه وذلك حسب بيان الموزع محمود الدفراوي.



قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”



وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.



أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”



فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.



فيلم بضع ساعات في يوم ما



كما ينتظر هشام ماجد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال العام المقبل 2024، حيث انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ محمد صادق، ويشارك في بطولته مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.



آخر أعمال هشام ماجد في السينما



والجدير بالذكر أن آخر أعمال هشام ماجد في السينما كان فيلم تسليم أهالي، الذي قدم بطولته مع دنيا سمير غانم، وعُرض العمل بالعام الماضي 2022، وحصد إيرادات تجاوزت 30 مليون جنيه وقتها، وشارك في بطولته الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، أوتاكا، وعبدالله مشرف، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي