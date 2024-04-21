هيا شاهين تكشف ملامح الموسم الثالث من برنامج "القرار" على قناة النهار (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل الإعلامية هيا شاهين، تألقها بنجاح برنامجها "مال واستثمار"، للموسم الثالث والذي يعود بموسم جديد تحت عنوان "القرار"، والمقرر إنطلاق أولى حلقاته قريبًا على قناة النهار، وسوف تعرض أولى حلقاته يوم الأحد المقبل.

هيا شاهين: أسعى لتقديم كل ما يشغل بال المواطن المصري



وأعربت هيا شاهين في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" عن سعادتها الكبيرة بانتقالها لقناة النهار، مشيرة أنها تسعى لتقديم كل ما يشغل بال المواطن المصري، مؤكدة أنها تضع صوب عينيها قدوتها في الإعلام والتي تتعلم منها وهي د. سميرة الدغيدي.

هيا شاهين تكشف أبرز قضايا الموسم الثالث من برنامجها



وأضافت أنها تطمح لأن تكون عضو مجلس نواب، وأن أبرز القضايا التي ستناقشها في الموسم الجديد من البرنامج هي النصب العقاري، والاستثمارات الخارجية، شراء العقار لغير المصريين.

هيا شاهين تكشف سبب عملها في مجال الإعلام

قالت هيا شاهين إنها في الأساس خريجة كلية حقوق، وأنها عملت في مجال الإعلام لكي تحقق طموح والدها، متمنية أن ينال الموسم الثالث للبرنامج نجاحًا كبيرًا.

ومن المقرر أن يعرض برنامج القرار للإعلامية هيا شاهين يوم الأحد من كل أسبوع على قناة النهار في تمام الساعة العاشرة مساءً.