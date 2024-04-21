نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المبدأ" لمروان بابلو تقترب من المليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مغني الراب مروان بابلو، من المليون مشاهدة، بفيديو كليب أغنية "المبدأ"، من آخر ألبوماته "قطعة فنية"، تصدر الكليب التريند الأول على “يوتيوب”٠

يذكر أن الكليب من إخراج أحمد كامل، ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على طرح ألبوم "قطعة فنية"، الذي ضم 12 أغنية جاءت عناوينها كما يلي: "أمان، ضحية، الحلال، ما تفطش، ليلي يا، ضاد، ميلوديز، ألاعيب، إيش ليبي إيس، المبدأ، مسرحية، هانت".

تفاصيل ألبوم «آخر قطعة فنية»



ويتكون ألبوم «آخر قطعة فنية» لـ مروان بابلو من 12 تراك، والذي يحكي من خلاله الصراعات التي مر بها في حياته من بداية مشواره الفنى، واعتزاله، ولمحات من حياتة الشخصية التي لم تظهر من قبل.

وتبدأ كلمات أغنية "المبدأ" بهذه الكلمات:



زميلي بيسأل عن المبدأ

وقت المادة بيروح فين؟

ما شفناكوش ليه وقت الزنقة؟

وقت الجد كنتو فين؟

طلعوا قش، طلعوا خيش

طلعوا عملة ‫Double face

طلعوا زي الأغلبية، كلوا وما صانوش العيش

ما صانوش

العيش والملح ما صانوش

مكلكعين وما صافوش

دوروا على غيرنا ما لقوش

غلّوا بس ما غلوش

إصحوا معانا ما تناموش

شكل وهيئة على فشوش

كانوا بيدعوا ما نقوموش

بس النور مش هيشوفوه

خيانة، غدر ونفاق

بشر مكانهم تحت نعل الحذاء

دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك

وأنا مع الكاش في Rendez-vou