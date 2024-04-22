نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتصم النهار يتحدث عن تجربة طلاقه من زوجته لين برنجكجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان السوري معتصم النهار في لقاء ببرنامج "عمر جديد" من تقديم نسرين ظواهرة عبر إذاعة "أغاني أغاني": عن تجربة طلاقه من زوجته لين برنجكجي، ووصفها بالقاسية لكنه تعلم منها إلى أن عادا من جديد، قال: "فترة الطلاق كانت مؤلمة وقاسية علي وعلى زوجتي وابنتنا، كنت أتألم وحزين على نفسي وعليهم، كانت فترة صعبة ولو حكيت لأحد لم أشعر بالراحة ولم يعطيني أحد الحل.. كان عندي قناعة أن في هذه العلاقات ووضع الزواج والطلاق كل شخص يقول تجربته الشخصية لا يوجد حل محدد، كل شخص يعطي نصيحة من تجربته، كنت أفكر وأبحث طوال الوقت، كنت أحاول الصمود وشعرت أن بيني وبين الانهيار شعرة".

معتصم النهار وزوجته وابنتهما

وأكمل معتصم النهار:" تجاوزت هذه المرحلة بالرياضة، كانت شيء أساسي في حياتي، شعرت أن الرياضة كانت تجعلني أتماسك، كل يوم هي معركة تبدأ اليوم وتنتهي مساء على مدار 4 أو 5 أشهر بيني وبين الظرف الذي أمر به تبدأ صباحا وتنتهي عندما أنام، النوم بالنسبة لي كان هروبا.. كنت طول الوقت أشعر أنهم ليسوا بخير وأنا أيضا، قرار الطلاق لم يكن متسرعا كان حتميا كنا وصلنا لنقطة سيئة لكن بعد مرور عام من طلاقنا عدنا من جديد، طوال فترة الطلاق لم ينقطع بيننا التواصل لأننا اتفقنا مهما حدث أننا سنكون دائما قريبين، أول فترة كان بيننا قطيعة بعدها بدأت أذهب لزيارتهما وأجلس معهما ونطبخ سويا وعادت هذه الأجواء، وساندرا ابنتنا كان لها دور كبير هي واعية جدا وسعيد أن هذا الظرف جعلها أقوى، كانت تجعلني أبكي عندما أجدها تحاول تهيئة ظرف إيجابي حتى أتحدث أنا ووالدتها بشكل هادئ لنعود مجددا".

آخر أعمال معتصم النهار

وكان آخر أعمال معتصم النهار مسلسل صالون زهرة ويحكي المسلسل قصص النساء في صالون زهرة لتبادل همومهن ومشاكلهن، كما يحكي فيه قصصًا معاصرة للنساء وعلاقتهن بالرجل والأصدقاء وتدير الصالون امرأة اسمها «زهرة» والتي تقوم بهذه الشخصية الممثلة «نادين نجيم». يشارك في بطولة مسلسل «صالون زهرة 2»العديد من النجوم وأبرزهم معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلة داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال،لين غرة.