نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يلعن عن تبرعه بـ 100 ألف لنادي منتخب السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال عن تبرعه بمبلغ قيمته 100 ألف جنيه إلى نادي منتخب السويس، لدعم فريق كرة القدم مع اقترابه من الصعود لدوري المحترفين.

عمر كمال يحيي حفل لنادي السويس

وقال عمر كمال في تصريحات صحفية، إنه يفخر بمدينته السويس، حيث نشأ، ويعتز بأهلها، معلنًا عن نيته تنظيم حفل كبير لجمع التبرعات لدعم نادي منتخب السويس.

وأوضح أنه تواصل مع معتز سليم، عضو مجلس إدارة النادي، وأرسل مبلغ التبرع، وسيتم تحديد موعد للحفل الغنائي بعد انتهاء المباريات وصعود الفريق لدوري المحترفين رسميًا.

وطالب عمر كمال رجال الأعمال والشركات بضرورة دعم النادي، الذي يُعتبر الأقدم والأهم والأكثر شعبية في السويس.

ووافق مجلس إدارة نادي منتخب السويس مبادرة عمر كمال في التبرع للنادي وتنظيم حفل فني.

وأطلقت رابطة مشجعي نادي منتخب السويس، حملة لدعم النادي وتقديم مكافآت لفريق كرة القدم بعد اقترابه من الصعود لدوري المحترفين، والتأهل للدورة التأهيلية للدوري الممتاز.

وكان أسامة الموشي، رئيس نادي منتخب السويس، كشف في تصريحات صحفية عن أن النادي يواجه أزمة مالية، وأن مصروفات فريق كرة القدم بلغت 9.5 مليون جنيه في هذا الموسم.

رد عمر كمال على الانتقاد الموجه له

وعبر عمر كمال، عن استيائه وغضبه، وذلك بعد تعرضه للانتقادات خلال الفترة الماضية، عقب ظهوره بسيارات غالية الثمن، وحملت اسمه، خلال تصوير فيديو كليب.

وتحدث عمر كمال، في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: "لما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش لي قبض، وشغال بالتبس بس، ولما كان بيخش عليا عربية ماركات عالية مبقلوش أمه اللي جيبهاله وبقول الحمد لله، اشمعنا أنا؟".

وتابع: "أنا بنجح، أفضل وسيلة للانتقام النجاح، عشان اللي يقلل مني ميعرفش يطولني ويشوفني من بعيد يقول إنه كان يعرفني في يوم من الأيام، أنجح عشان في قلوب عايزك تفرحها، وعيون لازم تكسرها، الحياة مش عايزه الضعيف ولا الشكاي ولا النداب، الحياة بتجري.. أنجح".

آخر أعمال عمر كمال

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال، كان طرحه أحدث أعماله الغنائية بعنوان الساحر، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

أغنية الساحر كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبوعبير، ومن إنتاج معتز عرموش وسامو.