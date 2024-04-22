نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أزرق لامع.. أحدث ظهور لـ أيتن عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بصور جديدة لها من حضورها عيد ميلاد المنتج حمدي بدر.

إطلالة ايتن عامر

أطلت أيتن عامر في الصور بفستان لامع باللون الأزرق، متوسط الطول، يبرز رشاقتها، وأوضح تصميم فستان أيتن خسارتها للوزن، من خلال حزام حدد خصر، وتركت شعرها مجعدا مع مكياج بألوان هادئة.

أحدث أعمال ايتن عامر

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة ايتن عامر في مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»، تدور أحداثه في إطار درامي حول «رشيد» الذي يعيش مع زوجته «هيلة» وبناتهم الثلاثة حياة مثالية، ويديرون مدرسة مختلطة ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص "رشيد" لم يكن أحد يتوقعها، ويشارك ببطولة المسلسل هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي.

اخر اعمال ايتن عامر

وكان اخر اعمال ايتن عامر مسلسل "جودر"، "ألف ليلة وليلة " بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث العمل علي إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة ولكن بإطار حدثي يلائم العصر ويضم حكايات جديدة لم تذكر من قبل وخفايا جديدة بعيدًا عن الصورة النمطية لتلك السيرة التاريخية وبشكل جديد معاصر.

مؤخرًا فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيلفرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي، تدور أحداث «لف وارجع تاني» في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة، يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة، كما اختفى جميع سكانها.