تعرف على تفاصيل حفل القاهرة لـ ماجدة الرومي



القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة اللبناتية ماجدة الرومي، لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى القاهرة في ساحة "قصر عابدين" مساء الخميس 25 أبريل.

تحضره نخبة من كبار شخصيات مصر السياسة والاقتصادية ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ونجوم الفن والرياضة، الذين وجهت لهم الشركة المنظمة الدعوة لحضور هذا الحفل الكبير، والذي تحييه ماجدة الرومي، بمصاحبة اوركسترا يقودها الموسيقار العالمي نادر العباسي.

ماجدة الرومي تحطم الرقم القياسي

وعلى صعيد آخر، وقد صرّحت الرومي عند وصولها إلى مطار القاهرة، قائلة "ألبي الدعوة بفرح كبير، وسعادة لا توصف، لست بحاجة لأعبّر عن فرحتي في كل مرة أطأ فيها هذه الأرض المباركة، التي فتحت ذراعيها منذ الأزل لكل من طلبها، ودخلها وعاش فيها أو مرّ أو استقرّ".

وأضاف:"ندخلها كما في كل مرة، آمنين، إن شاء الله! ومصر التي بدونها لا طعم ولا روح لهذه الدنيا، وهي أم الدنيا، لا يمكن إلا أن نزورها باستمرار نشحن منها طاقتنا الإيجابية وحبّنا للحياة، وكم أنا سعيدة بحفاوة الإستقبال التي تعودناها من وطن الكرم والضيافة مصر".



آخر أعمال ماجدة الرومي



والجدير بالذكر آخر أعمال ماجدة الرومي أغنية بعدني بقلبك، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /بعدني بقلبك

حلوة متل ما قبل كنت تشوفني

بعدني ببالك

هاك الحبيبة اللي طلتها بتسوى الدنيي

بعدني بقلبك

حلوة متل ما قبل كنت تشوفني

بعدني ببالك

هاك الحبيبة اللي طلتها بتسوى الدنيي

جاوب أنا عم بسألك

قول الحقيقة كاملة

احكيني متل ما بعرفك

من دون أي مجاملة

جاوب أنا عم بسألك

قول الحقيقة كاملة

احكيني متل ما بعرفك

من دون أي مجاملة

بعدو اللي ما صار لحدى

بصير كرمالي إلى

بعدني لعبة

ترجع طفل كلما تجي تا تلمسا

يمّا أسى الغربة

خلّا صبح احلامنا يقلب مسا

بعدني لعبة

ترجع طفل كلما تجي تا تلمسا

يمّا أسى الغربة

خلّا صبح احلامنا يقلب مسا

جاوب أنا عم بسألك

قول الحقيقة كاملة

احكيني متل ما بعرفك

من دون أي مجاملة

جاوب أنا عم بسألك

قول الحقيقة كاملة

احكيني متل ما بعرفك

من دون أي مجاملة

بعدو اللي ما صار لحدى

بصير كرمالي إلى