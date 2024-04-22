رامي جمال يقترح فكرة تركيب كاميرات مراقبة في المواصلات بعد انتشار التحرش

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان رامي جمال عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن تكرار ظاهرة التحرش في شركات العربيات الخاصة وابدي عن رأيه في ذلك الموضوع ولفت الإنتباه إلى ضرورة تركيب كاميرات مراقبه في سيارات الأجرة.

حيث نشر منشور له عبر "إنستجرام" قائلًا: "ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات الأجرة بعد انتشار ظاهرة التحرش من بعض سائقي الشركات الخاصة مهم جدًا قبل ترخيص تلك السيارات تلزم تلك الشركات بتركيب كاميرا داخل السيارة حفاظًا على حقوق بناتنا وأخواتنا".

منشور رامي جمال

وأرفق الفنان رامي جمال ذلك المنشور بتعليق آخر قائلًا: "الحل في أن السواق يبقي عارف أنه متراقب فحتي لو مش محترم يبقي خايف ويبقي في تجريم لعدم تشغيل الكاميرا زي موضوع العداد بالظبط، شعور بناتنا وأخواتنا بالأمان ضرورة وأنا واثق إن شاء الله الفكرة تتنفذ لإجبار الشركات الخاصة على اختيار سائقيها ويبقي في عقوبة على الشركة تصل لحد الإغلاق لو ملتزمتش بده".

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان رامي جمال ثاني أغنيات ألبومه الجديد "خليني أشوفك" وجاءت الأغنية الثانية بعنوان "بقول واكدب" وقد لقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 431 ألف مشاهدة.

وأغنية "بقول وأكدب" هي من كلمات الشاعر جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية "بقول وأكدب" لـ رامي جمال

عشان مبقاش بقول وأكدب أنا هنسى لكن هتعب.. ومش ضامن في يوم من بعد ما انسى ارتاح.. غيابك عني مش هين لكني عكس ده هبين.. كبيرة وعيبة لو بانت عليا جراح.. مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح.. دورك جاي ومسيرك تعيش مجروح.. جرب بس تنساني وصدقني يوميها وبس هتحس بطلوع الروح..لحد في يوم ما افوق مني هكلمني كتير عنك وفي الغالب هعيش بعدك كإني معاك.. ومن نفس الوجع ده انت هتسألني الخلاص امتى هتتعب زي ما أنا هتعب عشان أنساك.. مافيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح.. دورك جاي ومسيرك تعيش مجروح.. جرب بس تنساني وصدقني يوميها وبس هتحس بطلوع الروح.