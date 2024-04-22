فن ومشاهير

سوزان نجم الدين تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم -  
خطفت النجمة السورية سوزان نجم الدين الأنظار بإطلالتها في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الثامنة، والذي يقام في الفترة  من 20 وحتى 25 أبريل 2024، بمشاركة 76 فيلمًا من دول العالم،
وشهد حفل الإفتتاح تكريم عدد من النساء البارزات في صناعة السينما وغيرها من المجالات في مصر والعالم مثل الفنانة غادة عادل، وألما بويستي من بولندا، والفنانة هند صبري وكاهنة عطية من تونس، والمخرجة هالة خليل، الدكتورة مني الصبان، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان.

2301dd44a7.jpg
سوزان نجم الدين تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة
eb48952d35.jpg
سوزان نجم الدين تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة
d9a26af454.jpg
سوزان نجم الدين تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة
623450f049.jpg
سوزان نجم الدين تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

آخر  أعمال  سوزان نجم الدين 


وكانت أخر أعمال النجمة سوزان نجم الدين مسلسل الحشاشين، والذي حصدت من خلاله ردود أفعال واسعة عن دور ألينار الذي لعبته ضمن أحداث المسلسل.

أبطال  مسلسل “ الحشاشين ” 

شارك في بطولة  مسلسل “ الحشاشين  ” الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عيد والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة سوزان نجم الدين  و عدد من ضيوف الفن.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا