القاهرة - محمد ابراهيم -

خطفت النجمة السورية سوزان نجم الدين الأنظار بإطلالتها في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الثامنة، والذي يقام في الفترة من 20 وحتى 25 أبريل 2024، بمشاركة 76 فيلمًا من دول العالم،

وشهد حفل الإفتتاح تكريم عدد من النساء البارزات في صناعة السينما وغيرها من المجالات في مصر والعالم مثل الفنانة غادة عادل، وألما بويستي من بولندا، والفنانة هند صبري وكاهنة عطية من تونس، والمخرجة هالة خليل، الدكتورة مني الصبان، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان.

سوزان نجم الدين تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

سوزان نجم الدين تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

سوزان نجم الدين تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

سوزان نجم الدين تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

آخر أعمال سوزان نجم الدين



وكانت أخر أعمال النجمة سوزان نجم الدين مسلسل الحشاشين، والذي حصدت من خلاله ردود أفعال واسعة عن دور ألينار الذي لعبته ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل “ الحشاشين ”

شارك في بطولة مسلسل “ الحشاشين ” الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عيد والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة سوزان نجم الدين و عدد من ضيوف الفن.