مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة بين أعمال هايدن وشوبرت وبيتهوفن

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أحمد جودة - القاهرة -

ضمن توجهات وزارة الثقافة لإلقاء الضوء على أشكال الإبداع العالمى نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا على المسرح الصغير لمجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة والتى ضمت الات الفيولينة، الڤيولا،التشيللو والبيانو تحت إشراف الدكتور محمود عثمان.

مجموعات الاوبرا لموسيقى الحجرة بين اعمال هايدن وشوبرت وبيتهوفن

مجموعات الاوبرا لموسيقى الحجرة بين اعمال هايدن وشوبرت وبيتهوفن

مجموعات الاوبرا لموسيقى الحجرة بين اعمال هايدن وشوبرت وبيتهوفن

مجموعات الاوبرا لموسيقى الحجرة بين اعمال هايدن وشوبرت وبيتهوفن

برنامج الحفل

فمع أحد ارقى ألوان الإبداع قضى الجمهور أمسية كلاسيكية ضمت ابداعات عدد من عظماء الموسيقى فى العالم هم جوزيف هايدن، فرانز شوبرت، لودفيج فان بيتهوفن وكارل فرولينج.

وكان الحفل قد شهد مشاركة العازفين منة الله نور الدين -طارق اشرف - احمد محمود - عبادة احمد - ميرنا سرور - روان على ( فيولينة )، دنيا حمدي - نورهان سامي- باهي تامر ( فيولا ) ، حسن حسام الدين - محمد احمد نور شاكر ( تشيللو ) وميرا نادر ( بيانو ).

يشار ان موسيقى الحجرة تؤدى بواسطة عدد محدود من العازفين، واستخدم تعبير موسيقى الحجرة لأول مرة فى القرن 16 الميلادى عندما كانت مجموعات صغيرة تعزف داخل القصور الملوك والامراء وتؤدى المعزوفات دون قائد ( مايسترو ) وبذلك يحظى كل مؤد بحرية فنية أكثر في إطار النص الموسيقي المكتوب.