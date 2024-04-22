المطربة حنان تحتفل بزفاف ابنتها أميرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 08:29 صباحاً - شهد حفل زفاف أميرة ابنة المطربة حنان أجواء مبهجة، برقص الفنانة المعتزلة على أغاني نجوم التسعينيات ومنها أغنية جاني للمطرب إيهاب توفيق.

وأحيا حفل الزفاف المطرب حسام حسني، وقدم مجموعة من الأغاني الشهيرة، وشارك الفنان سامح الصريطي زوجته المطربة حنان فرحتها بزفاف ابنتها، وبحضور مجموعة من المشاهير منهم الفنانة والإعلامية منى عبد الغني والإعلامية سهير جودة.

ويُشار إلى أن المطربة حنان تزوجت العام الماضي من الفنان سامح الصريطي لكنهما أخفيا زواجهما عن الإعلام، حتى كشف زواجهما منذ أربع شهور وبالتحديد في شهر ديسمبر الماضي.