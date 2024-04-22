هنكسر الدنيا..أيمن بهجت قمر يعلق على تعاون باسم سمرة وتامر حسني

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أحمد جودة - القاهرة - عبر السيناريست أيمن بهجت قمر عن سعادته الكبيرة بتعاون النجم تامر حسني مع النجم باسم سمرة من خلال فيلم "ري ستارت" الذي يقوم هو بتأليفه، حيث نشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورتهما معلقًا عليها: "إن شاء الله هنكسر الدنيا، مبروك علينا ".

إعلان تامر حسني إنضمام باسم سمرة لـ ري ستارت



وأعلن تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن تعاونه مع النجم باسم سمرة، من خلال نشره صورة تجمعه بباسم سمرة، مُعلقًا عليها:" النهارده أنضم لأسرة فيلمي الجديد ري ستارت، حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروووووك علينا يابو سمرة نورت الفيلم".



تفاصيل فيلم “ري ستارت”



وكان الفنان تامر حسني، قد شارك جمهوره خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن أولى الصور التي كشف خلالها خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت"، والذي يتعاون فيه للمرة

الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

ويواصل تامر حسني خلال هذه الفترة وضع حاليا اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد تمهيدًا لبدء تصويره نهاية شهر إبريل الجاري، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضمت هنا الزاهد، ولحقها محمد ثروت الذى تعاقد على العمل الذي يكتبه أيمن بهجت قمر، وتخرجه سارة وفيق.