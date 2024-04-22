حورية فرغلي: اشتغلت مع الأطفال يمكن أعوض فقدانهم لأنى مش هقدر أخلف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 09:31 صباحاً - كشفت الفنانة حورية فرغلي عن السبب الذي أثار حماسها لتجربة المسرح لأول مرة من خلال مسرحية أطفال بعنوان "رابونزل بالمصري"، وهي قصة مستوحاة من فيلم أجنبي.

وصرحت حورية فرغلي خلال لقاءها في في برنامج "رؤيا مصر" : "تجربة جديدة حميتي للمشاركة وأنا أول مرة اشتغل مسرح على طول بشتغل دراما وسينما ودايما كان عندي رهبة من المسرح".

وتابعت: "اتحمست أني أعمل حاجة للأطفال لأني شيلت الرحم ومش هقدر أخلف، قولت يمكن ده يعوضني فقدانهم".

وقد ظهرت شخصية رابونزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.

آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي كان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي، مسلسل «أيام»، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة