كيفن بيكن يحتفل بمرور 40 عامًا على طرح Footloose

القاهرة - محمد ابراهيم - عاد النجم كيفن بيكن في اطلالته من فيلمه الموسيقي الشهير Footloose، احتفالًا بمرور 40 عامًا على طرح الفيلم الكلاسيكي الناجح.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من مشاركة كيفن بيكن في احتفالية خاصة تم تنظيمها للاحتفال بهذه المناسبة المميزة للفيلم.

ويعيش النجم الكبير كيفن بيكن فترة انتعاشة فنية، بتحضيره لمجموعة مختلفة من الأعمال السينمائية الجديدة، مع مجموعة مختلفة من النجوم الكبار.

ووفق ديلي ميل، يستعد بيكن للظهور في بطولة مشروع سينمائي جديد يشارك في بطولته زوجته النجمة كيرا سيدويك، سيطرح بعنوان Connescence، وسيكون هذا هو أول فيلم يظهر به الثنائي في بطولة مشتركة منذ 20 عامًا.

أيضًا يستعد النجم الكبير كيفن بيكن لمشروع سينمائي جديد سيطرح بعنوان The Bondsman، يعود من خلاله للظهور السينمائي بعد فترة غياب.

ووفق موقع ديد لاين، الفيلم الجديد سيضم في بطولته الممثلة الشابة جينفر نيتلز في دور البطولة النسائية إلى جانب بيكن.

جديد هوليوود

و تعمل النجمتان أماندا سيفر وإيفان ريتشل وود حاليا على مشروع سينمائي مشترك، سيكون نسخة سينمائية موسيقيى مستوحاة من فيلم طرح في فترة التسعينيات للمخرج رايدلي سكوت بعنوان Thelma & Louise.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الثنائي يعملان حاليًا على وضع الخطوط العريضة للمشروع الجديد، وكان ذلك من اسباب غياب أماندا سيفريد عن حفل جوائز جولدن جلوب الذي تم الإعلان خلاله عن حصدها لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في مسلسل درامي.

تفاصيل عن العمل

والنسخة الجديدة التي يجرى العمل عليها حاليا من الفيلم، تستوحى من النسخة الأصلية لفيلم Thelma & Louise، هذا الفيلم الذي قدم قصة نسائية خالصة، كان من بطولة النجمة جينا ديفيس في دور ثيلما، وسوزان سارندون في دور لويز.

شارك في بطولة الفيلم أيضا، النجم براد بيت في دور جي دي، وهارفي كيتل في دور هال، وكالي خوري، ومايكل مادسن في دور جيمي، وكريستور ماكدونالد في دور داريل.