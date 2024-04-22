بعد تصدره تريند جوجل..أبرز تصريحات مصطفي أبو سريع في برنامج "كلام الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان مصطفى أبو سريع تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن حل ضيفًا في برنامج “كلام الناس”، مع الإعلامية ياسمين عز وفي هذا التقرير المبسط نرصد أبرز تصريحاته.

مصطفي أبو سريع

أشاد لفنان مصطفى أبو سريع بالفنان أحمد السقا، ذلك بعد مداخلة هاتفية منه خلال تواجده بالبرنامج والحديث عن كواليس العمل بينهم، وأنه كان سبب من أسباب نجاح المسلسل بسبب كوميدته وكان رد أبو سريع عليه:“ أحمد السقا وجه الخير على كل من عمل معاه”.

أبرز تصريحات مصطفى أبو سريع

من جانب آخر، كشف سر كوميك “المال الحلال أهو العفش بتاعي أهو ” أنه جسده بشخصية العريس وفرحته وأن هذا ما يحدث ويشعر به العريس بعد الإنتهاء من التجهيزات، مضيفًا: "على الرغم من نجاح طريقتي فهذا الكوميك إلا أنه كان سببًا في طردى من مسلسل آخر وذلك بسبب أنى قُلت كلمة في إحدي المسلسلات بطريقة كوميدية ولكن كانت سبب في زعل فنان قدير وصمم صُناع العمل على أن اعتذر له وبعد وقت ذهبت لأعتذر ولكن هو رآه أن هذا تعلى وتكبر منى وكان سبب في طردي من العمل ولكن سعدت أن تم طردي لأن المسلسل لم ينجح بالفعل وأرفض كلمة أنصاف النجوم ".

مصطفى أبو سريع يعلق على تصريحات ياسمين عز

وتعجب مصطفى من حديث ياسمين عز عن الرجال بكثرة، مشيرًا أنها سببًا في طلاق العديد من السيدات،:“ لا يوجد فرعون صغير ولا فرعون كبير هذا الحديث في الجنة ولا يمت للواقع بصلة”

و في جانب آخر كان هذا ليس اللقاء الأول للفنان مصطفى أبو سريع بعد نجاح المسلسل بل كان في الليلة قبل أمس التي استضاف فيها الإعلامي عمرو أديب في برنامجه“ الحكاية” الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة، وأكد باسم سمرة أن سبب كلمة “يلا بينا”مصطفى أبو سريع.

و من خلال استضافتهم أوضح النجم مصطفي أبو سريع أن مشهد “المال الحلال أهو” كان سببًا في فتح باب رزق له كثير فعرض عليه مئات الإعلانات حتي ليقول هذا المشهد ولكنه رفض.