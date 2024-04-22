نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنتي السبب في انقاص وزني وزوجي متصالح مع نفسه.. أبرز تصريحات مي كساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة مي كساب، ضيفة في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة MBC، وتحدثت عن عملية تكميم المعدة التي أجرتها وحققت نجاحًا كبيرًا في انقاص وزنها ورد فعل زوجها أوكا، كما تحدثت عن مسلسل “ العتاولة ” الذي تم عرضه في رمضان، لذلك نستعرض أبرز تصريحاتها في السياق التالي.

خضوع مي كساب عملية تكميم المعدة

تحدثت مي كساب عن موافقة زوجها، مطرب المهرجانات محمد صلاح (أوكا) على خضوعها لعملية تكميم المعدة كانت العقبة الوحيدة التي واجهتها قبل اتخاذ هذا القرار، قائلة: "كانت العقبة الوحيدة هي هل محمد يمكن أن يوافق، ولم يكن سهلًا أن أقنع نفسي لأنني جبانة".

وأضافت مي كساب أنها اتخذت القرار الصعب بإنقاص وزنها لحظة أخبرتها ابنتها داليدا التي تبلغ من العمر 6 سنوات، أنها ترغب في رؤيتها نحيفة وتنتعل أحذية بالكعب العالي وتضع أحمر الشفاه، فعرفت أن ابنتها لا تتقبّل شكلها القديم.

رد فعل أوكا بعد انقاص وزن مي كساب

وكشفت مي كساب، رد فعل زوجها أوكا بعد أن نقص وزنها، قائلة: "هو متصالح مع نفسه وغيرته صحية، لكن زاد وزنه بعض الشيء وأصبح لديه كرش صغير سعيد به".

فشل مي كساب اتباع الأنظمة الغذائية

ووصفت مي كساب رغبتها في التوقف عن اتباع الأنظمة الغذائية للتخسيس قائلةً: "أنا قضّيت عمري كله أعمل ريجيم، ووصلت لمرحلة أن الريجيم لم يعد يؤثر".

نجاح مي كساب في مسلسل العتاولة

كما تحدثت مي كساب عن نجاحها في مسلسل “ العتاولة ” الذي حقق نجاح كبير في رمضان الماضي، قائلة:" شخصية عائشة، كنت بمشي يا حيطة داريني، كان إحساس بايخ ومش حلو لما تحسي بالكره في عيون الناس نتيجة دور".

وتابعت مي كساب:" أنا في واحد شافني في أبو ظبي قالي أنا كل يوم كنت بشتمك، قولته أهدى طيب أنا مي دلوقتي، لسه متأثرين بالموضوع أوي".