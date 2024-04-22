نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيونسيه تروج لجولة غنائية جديدة لألبومها الأحدث Cowboy Carter في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت النجمة بيونسيه لقطات جديدة من احدث جلسة تصوير تجريها ضمن حملتها الترويجية لجولتها الموسيقية الخاصة بأحدث ألبوماتها.

ووفق ديد لاين، اللقطات الجديدة أعلنت بها بيونسيه عن قرب انطلاق جولة غنائية تحيي بها حفلات تقدم بها أغنيات ألبومها المطروح بأسلوب موسيقى الكانتري.

ونجح الألبوم الموسيقي الجديد للنجمة بيونسيه الذي طرح بعنوان Cowboy Carter، في تحطيم أرقامًا قياسية على مستوى نسب الاستماع بعدد من المنصات.

ووفق ديد لاين، الأرقام القياسية حققتها بيونسيه عبر منصة سبوتيفاي وامازون ميوزيك، متفوقا على غالبية الألبومات الموسيقية المتاحة بالأسواق حاليًا.

وبدأت النجمة بيونسيه الحملة الترويجية لألبومها الموسيقي الجديد بقوة، بتكرار ثنائها على الألبوم الجديد في تصريحات متتالية.

ووفق ديلي ميل، جاء في أحدث تصريح لبيونسيه أنها وصفت ألبومها القادم بأنه الأفضل في مسيرتها الموسيقية حتى الآن.

وسبق وأن طرحت النجمة بيونسيه قائمة عناوين أغنيات أحدث ألبوماتها بشكل رسمي بعنوان Cowboy Carter.

ووفق ديد لاين، قائمة عناوين الأغنيات بالالبوم الجديد كشفت عن تعاون مرتقب لبيونسيه مع مجموعة مميزة من الفنانين الكبار مثل دولي بارتون.

وقامت النجمة الكبيرة بيونسيه بطرح البوستر الدعائي الأول لألبومها الجديد الذي كانت قد اعلنت عن نيتها لطرحه باسلوب اغنيات الكانتري الأمريكية.

وأعلنت النجمة بيونسيه عن أن أحدث ألبوماتها الغنائية، سيطرح بعنوان Cowboy Carter!، وسيكون أحدث ألبوم غنائي لها منذ طرحها لأخر ألبوم في عام 2022.

ووفق ديلي ميل، الألبوم القادم، سيشمل في غالبيته اغنيات على طريقة الكانتري ميوزك، لعشاق نمط اغنيات رعاة البقر.

نجاحات مشابهة

وكانت قد سارت تايلور سويفت على نهج بيونسيه، في طرحها خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيلم وثائقي جديد، قدمت من خلاله كواليس حصرية لجولتها الفنية الموسيقية.

هذا الفيلم، حقق نجاح استثنائي على مستوى شباك التذاكر، حتى أنه تفوق على أعمال سينمائية شهيرة، كانت مطروحة للعرض في التوقيت نفسه.

نسخة جديدة من 1989

وأطلقت النجمة تايلور سويفت تصميم جديد لغلاف ألبومها الناجح 1989، الغلاف حمل سماء 5 اغنيات جديدة تضاف للمرة الأولى للألبوم كأغنيات إضافية على اغنيات الإصدار الأول له.

وتقول ديلي ميل، ان هذه النسخة المعدلة من ألبوم 1989، عززت بها تايلور تشكيلة الأغاني، بإضافة خمسة اغنيات جديدة، منها أغنية بعنوان Slut.

والنسخة المعززة من الألبوم، ستكون متاحة للاقتناء مع الأغنيات الخمس بها، بدايةً من يوم 27 أكتوبر المقبل.