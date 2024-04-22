مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة بين أعمال هايدن وشوبرت وبيتهوفن

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن توجهات وزارة الثقافة لإلقاء الضوء على أشكال الإبداع العالمي نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا على المسرح الصغير لمجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة والتى ضمت الات الفيولينة، الڤيولا،التشيللو والبيانو تحت إشراف الدكتور محمود عثمان.

أمسية كلاسيكية

فمع أحد أرقى ألوان الإبداع قضى الجمهور أمسية كلاسيكية ضمت إبداعات عدد من عظماء الموسيقى فى العالم هم جوزيف هايدن، فرانز شوبرت، لودفيج فان بيتهوفن وكارل فرولينج.

وكان الحفل قد شهد مشاركة العازفين منة الله نور الدين، طارق أشرف، أحمد محمود، عبادة أحمد، ميرنا سرور، روان على فيولينة، دنيا حمدي، نورهان سامي، باهي تامر فيولا، حسن حسام الدين، محمد أحمد نور شاكر تشيللو، وميرا نادر بيانو.

موسيقى الحجرة

يشار أن موسيقى الحجرة تؤدى بواسطة عدد محدود من العازفين، واستخدم تعبير موسيقى الحجرة لأول مرة فى القرن 16 الميلادي عندما كانت مجموعات صغيرة تعزف داخل القصور الملوك والأمراء وتؤدي المعزوفات دون قائد مايسترو وبذلك يحظى كل مؤد بحرية فنية أكثر في إطار النص الموسيقي المكتوب.