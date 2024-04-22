نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. حفل مركز تنمية المواهب بمسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان" نجوم المستقبل لطلاب" مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر مساء أمس الأحد 21 إبريل على مسرح الجمهورية.

فصل أوركسترا الأطفال

شارك فى الاحتفالية فصل أوركسترا الأطفال تدريب وقيادة الدكتور راجى المقدم ويعزف مجموعة من المؤلفات الشهيرة منها تتر البداية لمسلسلات دموع في عيون وقحة، المال والبنون، الضوء الشارد، ميدلي كلثوميات، سهر الليالي، الأقصر بلدنا، عم أحمد، يليه منوعات إيقاعية للدارسين بفصل الرق تدريب إيهاب عباس.

فصل الغناء العربي

كما قدم فصل الغناء العربي تدريب وقيادة دكتورة سهير حسين مختارات من الاعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها حلاوة شمسنا، أهواك، على صوتك، بتونس بيك، رقصة الكرنبة، حلي ضفايرك، سهر الليالي، أكدب عليك، ستة الصبح، عجبًا لغزال“، أداء كل من:” أدهم الكاشف، جاسمين عادل، نوريانا، لاما حازم، ميدو.

فصل الدرامز

كما قدم أبناء فصل الدرامز تدريب وقيادة الدكتور الفريد بركات عدد من الأعمال العربية والغربية منها 100سنة سينما، أمي يانور بيتنا، أغاني الزمن الجميل، قادرين نعملها، قدها، قد التحدى full funk ، sumat.