الأوبرا تحتفل بأعياد تحرير سيناء في الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن احتفالات الثقافة المصرية بأعياد تحرير سيناء تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 24 إبريل على مسرح سيد درويش“أوبرا الإسكندرية”.

احتفالية عيد تحرير سيناء

تضم الاحتفالية نخبة من المؤلفات الحماسية التى تعبر عن الفخر والانتماء ويشارك خلالها طلاب فصل الإيقاع تدريب وقيادة الفنان سعيد الارتيست بتنويعات إيقاعية، كما يقدم فصل الغناء العربي تدريب وقيادة ومصاحبة على البيانو الدكتور محمد حسني أعمال: "على باب مصر، مصر التي في خاطري، موشح ياشادي الألحان، المريله الكحلي، دولا مين، موشح يا من لعبت به شمول، مصر تتحدث عن نفسها، عظيمة يامصر، إسلمي يامصر وفيها حاجة حلوة ".

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا متعددة،كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.