جوينث بالترو تروج لعملها الخاص خارج هوليوود

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت النجمة جوينث بالترو في لقطات ترويجية جديدة لماركتها الخاصة لمنتجات الرعاية الصحية التي تروج لها بعنوان Goop.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من جلسة تصوير خاصة أجرتها للمنتج المميز للشركة التي تجعلها واحدة من نجمات هوليوود المهتمات بأعمال خارج السينما.

نشاطات خارج هوليوود

وعلى غرار جوينث بالترو، كانت قد أعلنت النجمة الكبيرة أديل عن استعداداها لخوض تجربة ريادة الأعمال، وإطلاق علامتها التجارية الخاصة في مجال الموضة.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن المغنية البريطانية تخطط لإطلاق علامة تجارية لبيع أنوع من مستحضرات التجميلة والمجوهرات والملابس الفخمة.

تجديد موسم حفلات فيجاس

وقررت النجمة أديل أن تجدد عقدها بإحياء مزيدًا من الحفلات الخاصة في مدينة لاس فيجاس، بعد ما حققته حفلاتها السابقة من نجاح وإقبال جماهيري كبير.

ووفق ديلي ميل، اتخذت أديل قرار تجديد عقدها مع الفندق الذي يحتضن حفلاتها بفيجاس، لموسم جديد، ينطلق بعد نهاية فترة احتفالات الكريسماس المقبلة.

وأعلنت أديل عن قرارها من خلال منشور لها قامت بنشره عبر حسابها الخاص على إنستجرام، بعد توجيهها الشكر لمتابعيها والجمهور الذي حرص على حضور حفلاتها بفيجاس في الأسابيع السابقة.