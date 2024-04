نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكارليت جوهانسن في مواجهة مع مترصد بأسرتها في هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت النجمة سكارليت جوهانسن لقائمة فناني هوليوود الذين عانوا من وجود مترصدين لهم من عشاق النجوم المهووسين بالشهرة.

ووفق ديلي ميل، نفت سكارليت ما تردد بشأن تحريكها لدعوى قضائية ضد المترصد الذي أرق حياتها مؤخرًا بادعائه لابوته لابنائها، مع مطالبتها للشرطة لمراقبة منزلها بشكل دائم لتوفير الحماية الضرورية لها.

وترددت شائعات قوية عن وضع النجمة سكارليت جوهانسن في الاعتبار بالنسبة لصناع سلسلةأفلام حديقة الديناصورات، في النسخ المقرر طرحها مستقبلًا.

وذلك حسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التيأفادت بأن سكارليت تأتي في مقدمة الأسماء المرشحة لبطولة العمل المقبل.

وكانت قد تحدثت النجمة سكارليت جوهانسن عن سبب غيابها حتى الآن عن الظهور على منصات التواصل الاجتماعي، في لقاء إذاعي جديد لها مع برنامج البث الصوتي The Skinny Confidential Him & Her.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، قالت سكارليت في هذا البث الصوتي، إنه ا لا تتمتع بالجرأة الكافية أو الغرور الكافي لتؤسس صفحة خاصة بها على أحد منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام.

وكان حوار سكارليت جوهانسن، ضمن استعداداتها للعودة من جديدة للظهور في أعمال سينمائية مستقبلية في عالم هوليوود، بعد نهاية عهدها بعالم مارفل السينمائي بشكل نهائي.

مشروع جديد

وحاليًا تقوم سكارليت جوهانسن بتصوير مشاهد مشروعها الدرامي الجديد الذي يطرح بعنوان Project Artemis.

والفيلم الجديد، ستدور أحداثه في حقبة ستينينات القرن الماضي، ويشهد تعاون أول يجمع بين سكارليت جوهانسن والنجم شانينج تيتوم.

الفيلم يضم في بطولته أيضًا بجانب سكارليت جوهانسن وشانينج تيتوم، كل من راي رومانو وجيم راش في أدوار البطولة.

والفيلم سيكون من إخراج المخرج الأمريكي جريج بيرلانتي، ومن تأليف روز جيلوري.

جديد سكارليت

وفي الوقت نفسه، تستعد النجمة سكارليت جوهانسن لأول مسلسل درامي تظهر في بطولته، المسلسل الجديد لسكارليت جوهانسن سيطرح بعنوان Just Cause، تستوحى أحداثه من رواية تحمل العنوان نفسه للمؤلف John Katzenbach طرحت في عام 1992.

وتتولى مهمة إنتاج المسلسل، شركة الإنتاج السينمائي أمازون، ومن المقرر طرحه للعرض عبر منصتها الرقمية.