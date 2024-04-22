نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور طلعت تكتب: جمهور دينا الشربيني "كامل العدد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ليس من السهل أن نجد موهبة فنية نسائية تستطيع النجاح وتثبيت أقدامها في كل خطوة فنية تخطوها، خاصةً وأن العرف يسير تجاه ذكورية البطولة السينمائية والدرامية بشكل أكبر.

ولكن مع الموهبة الاستثنائية دينا الشربيني، تجد الوضع مختلف تمامًا لتلك النظرة، فهي تلعب كافة ألوان الأدوار الفنية وتقدم كل ماهو بعيد عن القالب الفني المعتاد، وتهرب من سجون الشخصيات المكررة، وتتمرد على أن تظل حبيسة لشخصية بعينها مهما لاقت فيها نجاح وإشادة.

دينا الشربيني قدمت نفسها على المستوى الدرامي وحققت العديد من النجاحات الكبيرة في الأدوار التي لعبتها، حتى نالت ثقة الجمهور والنقاد والمخرجين والمنتجين، لتطل علينا خلال السنوات الأخيرة كبطلة درامية تتصدر الأفيش لأعمالها الفنية،وخاصةً حالة النجاح الأخيرة التي حققتها من خلال مسلسل "كامل العدد" بجزئيه، ورغم المغامره الكبيرة التى قامت بها بعمل جزء ثان لعمل نجح مع الجمهور، إلى أنها راهنت على جمهورها وموهبتها، وحقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا خلال عرضه مؤخرًا.

وعلى مستوى السينما تعزف دينا، على موسيقى الشخصيات التي تجسدها أبدع النغمات الفنية، حيث الشر والكوميديا والرومانسي والإجتماعي، وختامًا بالأكشن، لتصبح رقمًا صعبًا فى معادلة بنات جيلها، وأكدت الشربيني كل ماسبق من خلال فيلمها الأخير “شقو” الذي تصدر الإيرادات واحتل المركز الأول في السينمات، وحقق نجاح ساحق.

دينا الشربيني أصبحت واحدة ممن يسطرن تاريخ فني بمذاق خاص، يضاهي نجمات الزمن الجميل، وأصبح لها جمهور خلفها "كامل العدد".