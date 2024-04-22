القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم "أبطال من دهب.. أكتوبر 73"

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار خطة وزارة الثقافة، لرفع الوعي وتنمية الروح الوطنية وبناء الانسان المصري، وتوثيق بطولات أبطال حرب أكتوبر، أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، بدء تصوير فيلم وثائقي بعنوان "أبطال من دهب.. أكتوبر73" للمخرج شريف جابر سالم.

أحداث الفيلم الوثائقي "أبطال من دهب.. أكتوبر73"



من المزمع أن تكشف أحداث الفيلم عن اسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والأدوار التي قام بها رجال من دهب أبطال الفيلم، الذين يتحدثون عن ذكرياتهم وبطولاتهم أثناء حرب اكتوبر، والأدوار التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت.



صناع المادة العلمية للفيلم

قام بإعداد المادة العلمية للفيلم الدكتورة قدرية سعيد، يشارك في صناعته مدير التصوير مينا منيس، مهندس الصوت اسلام عبد السلام، مهندس الديكور أشرف فاضل، مدير الإنتاج الدكتورة جيهان ابراهيم، والمخرجة رانية محمود.