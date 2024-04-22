نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا..عمل سينمائي يجمع أكرم حسني وأحمد أمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد كل من الفنان أكرم حسني والفنان أحمد أمين للتحضير لفيلم سينمائي جديد، وسيكون من إنتاج سعدي جوهر.

تفاصيل مسلسل بابا جه



تدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول "هشام" أكرم حسني رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.



أبطال بابا جه



يذكر أن المسلسل من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر.

آخر أعمال أحمد أمين



ويذكر أن قدم أمين شخصية الشيخ عرفات في مسلسل جزيرة غمام باحترافية شديدة، جعلت الجمهور يتعلق بالجمل الحوارية التي يقولها، بالإضافة لطريقة تعبيره عن حبه لـ مي عز الدين خلال الأحداث.



أبطال مسلسل جزيرة غمام



مسلسل جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبدالغني، ميار الغيطي، إسلام حافظ، تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج حسين المنباوي، وحقق العمل منذ عرض أول حلقة ردود أفعال قوية للغاية، وحظي بإشادات الكثير من النقاد والمتخصصين.