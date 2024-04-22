نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوفي أمامها من أفضل الأمور التي حدثت لي.. دياب يتحدث عن عمله مع ميرفت أمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان محمد دياب عن كواليس تعاونه مع الفنانة ميرفت أمين في مسلسل “مليحة”، وذلك أثناء ظهوره في برنامج كلمة أخيرة التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة on.

تصريحات دياب



وأعرب دياب عن سعادته البالغة بتعاونه مع الفنانة ميرفت أمين، وأنه لم يكن متوقعًا موافقتها على مشاركته في هذا العمل، قائلًا:"مكنتش مصدق إن الفنانة ميرفت أمين توافق لكنها وافقت بعد أن علمت بقضيه العمل".



وأكد على أن العمل معها يعتبر بمثابة نقلة كبيرة في حياته، مُعلقًا: "بعتبر إن وقوفي أمامها من أفضل الأمور التي حدثت لي في حياتي المهنية".



أبطال مسلسل مليحة

وفي سياق آخر، يعتبر آخر أعمال دياب الدرامية مسلسل مليحة الذي عرض في رمضان 2024، بطولة العديد من نجوم الفن، بينهم وميرفت أمين، وأشرف زكي، والفلسطينية سيرين خاص، وأمير المصري، وأنور خليل، ورحاب الشناط، وديانا رحمة، ومروان عايش، ومروة أنور، وحنان سليمان، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل «مليحة»

و تدور أحداث مسلسل «مليحة» حول فتاة فلسطينية كانت تعيش في ليبيا، بعد أن دمر الاحتلال الاسرائيلي منزلها في الإنتفاضة التي حدثت عام 2000، وخلال رحلة معاناة مليحة تتقابل مع ضابط مصري على الحدود الليبية يدعى «أدهم» وتقع في حبه أثناء محاولته للعودة إلى قطاع غزة.