حورية فرغلي: "منها لله بسمة وهبة ربنا يسامحها قالت إني بشم مخدرات"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تفاصيل مسرحيتها الجديدة وسر خلافها مع الإعلامية بسمة وهبة، وموقفها من الإنجاب الفترة المقبلة.

وقالت حورية فرغلي، خلال لقائها مع رؤيا مصر، تجربة جديدة حمستني للمشاركة وانا اول مرة اشتغل مسرح على طول بشتغل دراما وسينما ودايما كان عندي رهبة من المسرح".

وتابعت:" وتحمست ايضا اني اعمل حاجة للاطفال لاني شيلت الرحم ومش هقدر اخلف، قولت يمكن ده يعوضني فقدانهم".

وأكدت حورية فرغلي، على إنه ا تبنت طفلين وماتوا وتبنت ابن الشغالة لمدة 6 سنوات وجهزت كل اوراقه في مصر ولكنها تفاجئت في صباح يوم بأن الشغالة هربت بالطفل".

وتحدثت عن حقيقة ارتباطها بشاب الفترة الحالية، قالت هذا الشخص اعتبره شقيقي وهو شاب مهذب ومحترم ولكن أنا لست مرتبطة".

وكشف حورية فرغلي، عن سر غضبها وخلافها مع الاعلامية بسمة وهبة، قائلة:" بسمة وهبة منها لله، لإنه ا جرحتني جامد في موضوع مناخيري وقالت اني بشم مخدرات".

ووجهت حورية لها رسالة خلال اللقاء قائلة:" ربنا يسامحك وانا غلطانة اني جيت البرنامج بتاعك".

آخر أعمال حورية فرغلي

آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي كان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي، مسلسل «أيام»، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.