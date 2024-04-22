مصطفى أبوسريع يهاجم ياسمين عز: كنتي السبب في طلاق الستات (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان مصطفى أبو سريع تريند جوجل، اليوم الاثنين، بعدما حل الممثل المصري مصطفى أبوسريع ضيفًا على برنامج "كلام الناس" للإعلامية ياسمين عز، في حلقة تطرقت إلى العلاقات الزوجية ودور الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي.

مصطفى أبوسريع ينتقد ياسمين عز

ووجه الفنان مصطفى أبو سريع انتقادات لما اعتبره تعميمات غير مبررة وأفكار سابقة لأوانها طرحتها ياسمين عز خلال البرنامج، خصوصًا فيما يتعلق بالنظرة إلى الرجال والزواج.

وأكد أن بعض الأفكار التي تطرحها مقدمة البرنامج تبدو كمناقشات خيالية لا تمت للواقع بصلة، داعيًا إياها إلى الاعتدال وتبني نهج أكثر واقعية في الطرح.

وقال مصطفى أبوسريع موجهًا حديثه لياسمين عز: "كنت سببًا في وقوع الكثير من حالات الطلاق، هذا لا يصح".

لم يتوقف النقاش عند هذا الحد، فقد تطرق أبوسريع إلى تأثير الإعلام على العلاقات الزوجية، ملقيًا باللوم على الإعلام في بعض الأحيان لتصويره المبالغ فيه للمشكلات الزوجية، مما قد يؤدي إلى فرقة بين الأزواج بدلًا من حل الخلافات بطريقة بناءة.

وفي المقابل، اعترضت ياسمين عز، مشيرة إلى دور البرامج في تسليط الضوء على قضايا مهمة قد تُساهم في الواقع بزيادة الوعي وتحسين العلاقات، ليرد أبو سريع: "ما تقولينه وهم.. أنت تستفزين الناس بكلامك".

وشارك أبوسريع قصصًا من مسيرته الفنية، تحدث فيها عن الصعوبات التي واجهها في بداياته، وكيف تعامل مع الغيرة والتحديات في الوسط الفني، مستنكرًا الأسلوب الذي يتبعه بعض الشبان الراغبين في دخول مجال التمثيل دون بذل جهد حقيقي.

وفي مداخلة هاتفية مفاجئة، أثنى الفنان أحمد السقا على مصطفى أبوسريع، مشيدًا بموهبته وإسهاماته في الفن، وأكد الدور الكبير الذي يلعبه أبوسريع في إثراء السينما والمسرح المصري.

واختتم النقاش بتأكيد أبو سريع أهمية الاحترام المتبادل بين الفنانين وتقدير كل فرد في العمل الفني، مستخدمًا تعبير "لا يوجد نصف نجوم" للدلالة على أن الفن يحترم من يحترمه.