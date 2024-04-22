"بقول وأكدب" تقترب من نصف مليون في أقل من 5 أيام

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل المطرب رامي جمال تريند “يوتيوب” بأغنيته الجديدة “بقول وأكدب” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتربع على المركز السادس ضمن الأكثر استماعًا وترويجًا.

أغنية “بقول وأكدب” تعد ثاني أغنيات ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، المقرر طرح باقي أغانيه يوم الأربعاء المقبل، وقد حققت الأغنية ما يقرب من 500 ألف مشاهدة في أقل من 5 أيام من طرحها.

كلمات أغنية "بقول وأكدب" لـ رامي جمال

عشان مبقاش بقول وأكدب أنا هنسى لكن هتعب.. ومش ضامن في يوم من بعد ما انسى ارتاح.. غيابك عني مش هين لكني عكس ده هبين.. كبيرة وعيبة لو بانت عليا جراح.. مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح.. دورك جاي ومسيرك تعيش مجروح.. جرب بس تنساني وصدقني يوميها وبس هتحس بطلوع الروح..لحد في يوم ما افوق مني هكلمني كتير عنك وفي الغالب هعيش بعدك كإني معاك.. ومن نفس الوجع ده انت هتسألني الخلاص امتى هتتعب زي ما أنا هتعب عشان أنساك.. مافيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح.. دورك جاي ومسيرك تعيش مجروح.. جرب بس تنساني وصدقني يوميها وبس هتحس بطلوع الروح.



أغنية "بقول وأكدب" لـ رامي جمال

أغنية "بقول وأكدب" للمطرب رامي جمال من كلمات الشاعر جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم.