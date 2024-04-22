وفاء عامر: أحمد العوضي مش مغرور وكل اللي بيتقال عليه مش صحيح

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة وفاء عامر، أن الفنان أحمد العوضي، لم يكن مغرورا مع العاملين معه خلال لوكيشن التصوير، حسبما زعم البعض من أقاويل خلال الآونة الأخيرة بعد نجوميته الكثيرة.



وتابعت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"أحمد العوضي عمره ما كان مغرور أبدا، وهو ابن بلد من عين شمس وعاش في حي شعبي زينا كلنا، ومتواضع وأول ما ييجي الإستديو كأن العيد جه ولسه اللي جايله كتير لأنه بني آدم تحفة".



وأستكملت وفاء عامر، أنها أحيانا تقدم أعمال ليست جيدة كون ليس هناك العناصر التي تساعد على نجاحه، ولكنني أحب أن أقدمه ربما يكون مجاملة.

وأختتمت وفاء عامر، أن أحمد العوضي له جماهيريه كبيرة ومختلف عن محمد رمضان كون الأخير بدأ مشواره الفني منذ فترة كبيرة وهناك شخص يسبق الأخر، فالجمهور يسير دائما وراء الفنان الذي يقدم أعمال تشبهه.

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.









آخر أعمال وفاء عامر

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مسلسل حق عرب ويجمع مسلسل حق عرب كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب بطل العمل الفنان أحمد العوضي، ويشارك في العمل كل من: وليد فواز، رياض الخولي، أحمد صيام، أحمد ماهر، دنيا المصري، محمد علاء، كارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض في رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة

كما شاركت في مسلسل جودر الذي تم عرضه في رمضان الماضي، حيث ظهرت في دور فاطمة التي جسدت دور والدة جودر.

ومسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.