وفاء عامر تكشف عن علاقتها بالفنان ياسر جلال في "جودر"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن مشاركتها في مسلسل "جودر"، مع الفنان ياسر جلال، قائلة:"أنا رافعة رأسي في جمهورية مصر العربية ويمرض الفن المصري ولا يموت".



وتابعت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"الفن المصري فن تجارة وصناعة السينما والمسرح والتلفزيون، وفي من الأوقات الإقتصاد المصري كان معتمد على الفن، أنا رافعة راسي بفنانين بلدي وبفن مصري".



وأشارت وفاء عامر، إلى أن الفنان ياسر جلال يسبب طاقة إيجابية لمن حوله وسعيدة به للغاية، وتحديت نفسي من خلال دور الأم الذي قدمته معه، معقبة:"ياسر جلال سنه صغير وأنا ممثلة ولو محستش إني أم جودر عمري ما كنت هقدم الدور بشكل حلو".

واختتمت وفاء عامر، إلى أن مخرج "جودر"، تحدث معها قبل تصوير مشاهدها في العمل وقالي لها بأنه أقنع أيتن أن تجسد المرحلة الأولى من عمرها، وقومت بتقديم دور الأم للراحل خالد صالح في فيلم كف القمر وقال لي نصا "أنا مش مصدقك تبقي أمي.. إزاي!؟ وبعدها خالد صالح باس أيدي في أول يوم من التصوير".





مواعيد برنامج تفاصيل

يشار أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.

آخر أعمال وفاء عامر

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مسلسل حق عرب ويجمع مسلسل حق عرب كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب بطل العمل الفنان أحمد العوضي، ويشارك في العمل كل من: وليد فواز، رياض الخولي، أحمد صيام، أحمد ماهر، دنيا المصري، محمد علاء، كارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض في رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة

كما شاركت في مسلسل جودر الذي تم عرضه في رمضان الماضي، حيث ظهرت في دور فاطمة التي جسدت دور والدة جودر.

ومسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.