لأول مرة.. وفاء عامر ترد على منتقدي فيديو حملة إفطار الصائمين

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة وفاء عامر، عن الإنتقادات التي طالتها بسبب حملة إفطار الصائمين لأول مرة بعد انتشار فيديو عبر السوشيال ميديا من خلال بعض المواقع الإخبارية.

تصريحات وفاء عامر



وتابعت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"، "كنت بجهز الفطار في اليوم ده وصاحبتي أقترحت عليا أننا نصور اللي بنعمله ولكني رفضت وقولتلها مش عاوزه ده.. وكنا بنعمل ده في فيلا الفنان الراحل حسن حسني وأول ما شوفت زوجته في الفيلا بتاعتها حضنتها وقولت للمصور بلاش تنزل ده أرجوك وده باين في الفيديو".

وأستكملت وفاء عامر، حديثها قائلة:" أنا مش محتاجه ده ومش لابسه لبس تصوير ومش حاطه ميكب وكنت لسه مخلصه صلاة العصر ومحدش يزايد على حد والخير كتير في بلدنا.. أنا ابتديت بوجبتين وبعدين 10 وجبات وبقوا بيزيدوا كل فترة".



وأوضحت وفاء عامر، أن مسلسل "دون مقابل"، التي تشارك فيه حاليا مع الفنان هاني رمزي وداليا البحيري وهو من إخراج جمال عبد الحميد سيكون قنبلة الموسم وليس كوميدي بل تراجيدي ووطني.

وأختتمت وفاء عامر، حديثها بأن الفنان هاني رمزي يغير من جلده في مسلسل "دون مقابل"، ويخرج من عبائة الكوميدي وهو ممثل عظيم وداليا البحيري ممثلة جيدة.



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.





آخر أعمال وفاء عامر

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مسلسل حق عرب ويجمع مسلسل حق عرب كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب بطل العمل الفنان أحمد العوضي، ويشارك في العمل كل من: وليد فواز، رياض الخولي، أحمد صيام، أحمد ماهر، دنيا المصري، محمد علاء، كارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض في رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة

كما شاركت في مسلسل جودر الذي تم عرضه في رمضان الماضي، حيث ظهرت في دور فاطمة التي جسدت دور والدة جودر.

ومسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.