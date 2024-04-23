فن ومشاهير

مع السلامة يا مدرستي.. تامر حسني ينتظر طرح أغنية جديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع السلامة يا مدرستي.. تامر حسني ينتظر طرح أغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


شوق تامر حسني جمهوره من خلال مهرجان تامر حسني للمدارس الذي قام به منذ عدة أيام لطرح أغنية جديدة بعنوان "مع السلامة يا مدرستي".


ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري مقطع فيديو للأغنية من المهرجان معلقًا: "انتظروا مع السلامة يا مدرستي، لكل مدارس مصر والوطن العربي ".

 

فكرة مهرجان تامر حسني للمدارس


حرص الفنان تامر حسني على ابتكار فكرة جديدة لخريجين المدارس وهى تجميعهم كل عام بما في ذلك 50 مدرسة لعمل مهرجان كبير نظرًا لارتفاع سعر تكلفة حفلاته، وبالفعل قدم حسني هذه الفكرة لأول مرة بمصر وحمل المهرجان عنوان “مهرجان تامر حسني للمدارس.

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مساعدة المدارس لرد الجميل

تكلم تامر حسني من خلال منشور له على الفيس بوك، مشيرًا أنه أراد عمل تلك الفكرة نظرًا لأرتفاع تكلفة حفلاته وأن هناك مدارس وطلاب لا يستطيعون حضور حفلاته لهذا السبب، فقرر أن يجمع 50 مدرسة في مهرجان للاحتفال معهم كما أنه أشار أن هذا واجبه لذلك نظرًا لحبهم له وتعليقاتهم الذي تصل له دومًا، كما أنه أهدى هذا المهرجان لكل تلاميذ وأساتذة ومدارس مصر العظيمة.

 

آخر أعمال  تامر حسني
 


يذكر أن أحدث أعمال   تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج  تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.

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كلمات أغنية 30 حياة
 


إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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