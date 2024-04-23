نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا مازحت ساندي جمهورها بمناسبة عيد ميلادها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة ساندي من خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها، حيث مازحت جمهورها بصورة لها بمناسبة عيد ميلادها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"صورة غير قابلة للنقد هابي بيرث داي تو مي".



تعليقات الجمهور على منشور ساندي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي بخير وصحه وسلامه يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال ساندي



والجدير بالذكر آخر أعمال ساندي أغنية إنت تقبل، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية إنت تقبل



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /انا مش هنكر اني

لما رحت بجد مني انجرحت

مش ندم على قد ما

لما شوفتك ويا غيري اتوجعت

سيبتك أيوا سيبتك

مش بغير أنا في كلامي

ولا اتراجعت

بس لما عرفت ان انت

قدرت تحب بعدي اتضايقت

اتضايقت

مش أناني

برضه انت لو مكاني

لو عرفت اني بقابل حد تاني

مش هتسأل

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك

مش هتزعل

طب فرضنا اني قبلت تكون لغيري

إنت تقبل

إنت تقبل تقبل

كل الناس لاموني ليه

بتسألي وقالولي انتي لسه

معذورين ما فات كتير

عدى وقت كبير وليه بعملها قصة

سيبتك أيوا سيبتك

مش بغير أنا في كلامي

ولا اتراجعت

بس يمكن كان في عيني

الغياب ده مش معناه ان انت ضعت

هو انت ضعت

مش أناني

برضه انت لو مكاني

لو عرفت اني بقابل حد تاني

مش هتسأل

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك

مش هتزعل

طب فرضنا اني قبلت تكون لغيري

إنت تقبل

إنت تقبل تقبل