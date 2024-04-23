نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين:"برافو ليلى وظافر أمتعتونا بأفلام جميلة ومشرفة للسينما العربية " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت النجمة إلهام شاهين على تهنئة النجمة ليلى علوي والنجم ظافر عابدين لحصولهما على جائزة مهرجان هوليوود للسينما العربية،

حيث شاركت "إلهام" جمهورها بصورة لها برفقة ليلى علوي وظافر عابدين من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام "،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "مبروووووووووووك صديقتى الغالية الفنانة ليلى علوى حصول فيلمها مقسوم على جائزة الجمهور من مهرجان هوليوود للسينما العربية.. مبروك لكل صناع الفيلم".



إلهام شاهين:"برافو ليلى وظافر أمتعتونا بأفلام جميلة ومشرفة للسينما العربية"

وأضافت:"ألف مبروووووووووك للصديق الفنان ظافر عابدين حصوله على جائزة السيناريو وأيضا الجائزة البلاتينيه لفيلمه إلى إبنى.. الفيلم من تأليفه وإخراجه وبطولته برافو ليلى وظافر أمتعتونا بأفلام جميلة ومشرفة للسينما العربية".

تعليقات الجمهور على منشور إلهام شاهين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميزين يستاهلو كل خير، وغيرها من التعليقات.

بعد تكريمها في لوس أنجلوس... إلهام شاهين توجه رسالة خاصة... اعرف مضمونها



وفي سياق منفصل، أعربت النجمة إلهام شاهين عن فخرها وامتنانها للفرصة التي أتيحت لها للعمل في صناعة الفن وتأثيرها الإيجابي على الجمهور



وأضافت:" سعدت جدًا بالتكريم بمهرجان هوليوود للسينما العربيه بلوس أنجلوس عن مشوارى السينمائى، وشكرًا للقائمين على المهرجان، وشكرًا للاستقبال الرائع من الجاليات المصرية والعربية، وسعدت جدًا بلقائكم ومشاعركم الجميلة، هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا وبين المهاجرين المصريين والعرب بلوس أنجلوس فن السينما يجمعنا".

بهذا التكريم، تأكدت إلهام شاهين من مكانتها المتميزة في عالم الفن وأثرها الكبير في قلوب الجماهير، وتظل إلهام شاهين نموذجًا للموهبة والتفاني الفني، وستبقى أعمالها خالدة في ذاكرة السينما العربية.

آخر أعمال إلهام شاهين



والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل حكاية ألفريدو، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة.