نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من باسم سمرة عقب انضمامه لفيلم " ري ستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان باسم سمرة على انضمامه لفيلم “ ري ستارت” لتامر حسني من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب باسم سمرة:' انتظروني في ري ستارت مع العالمي تامر حسني

ويواصل تامر حسني خلال هذه الفترة وضع حاليا اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد تمهيدًا لبدء تصويره نهاية شهر أبريل الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضمت هنا الزاهد، ولحقها محمد ثروت الذى تعاقد على العمل الذي يكتبه أيمن بهجت قمر، وتخرجه سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة كان مشاركته في مسلسل العتاولة الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، والذي تدور أحداث في إطار تشويقي حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى