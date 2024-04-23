نيللي كريم تظهر مع أبطال مسلسل بـ100 وش.. وتعلق: العصابة رجعت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 08:29 صباحاً - أثارت الفنانة نيللي كريم، حماس الجمهور بعد ظهورها مع أبطال وصناع مسلسل بـ 100 وش، والذي عٌرض في موسم رمضان 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته.

ونشرت الفنانة نيللي كريم، مجموعة صور رفقة الفنان آسر ياسين، ودنيا ماهر، وإسلام إبراهيم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت: العصابة رجعت.

وتسأل الجمهور إذا ما كان سيتم إنتاج جزء ثاني من مسلسل بـ 100 وش، أم سيكون فيلم كما أعلن الصناع خلال الفترة الماضية.

مسلسل "بـ100 وش" شارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم نيللي كريم، آسر ياسين، شريف الدسوقي، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر،لؤي عمران، علا رشدي، حنان يوسف،وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.