نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جون بون جوفي ينضم لفريق أمريكان أيدول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المسئولين عن برنامج اكتشاف المواهب أمريكا أيدول عن انضمام المغني الكبير ونجم الثمانينات جون بون جوفي لطاقم فريق البرنامج.

ووفق ديد لاين، مشاركة بون جوفي في البرنامج ستكون في إطار كونه محفزًا وداعمًا ومرشدًا للمواهب الجديدة، بعيدًا عن لجنة التحكيم.

جديد أخبار الموسيقى

ومؤخرًا، احتضنت مدينة نيوجيرسي فعاليات حفل جوائز الفيديو الموسيقي التي تنظمها أهم قناة لبث الفيديوهات الموسيقية في العالم MTV.

والحفل شهد ظهور كبير لنجوم صناعة الموسيقى في هوليوود، وسط ركود تعيشه صناعة السينما هناك، بسبب حالة الاضرابات.

وفيما يلي قائمة الحاصلين على أهم الجوائز من المكرمين بالحفل، حصدت أهم جائز للعام من جوائز MTV VMA، تايلور سويفت، وهي جائزة "فيديو العام"، عن الفيديو الموسيقي لأغنيتها الناجحة ‘Anti-Hero’، وجائزة أغنية العام ذهبت لـ تايلور سويفت أيضًا، عن نفس الأغنية‘Anti-Hero’.

تكريمات أخرى

وجائزة أفضل فنان صاعد ذهبت لـ Ice Spice، وجائزة أفضل اداء حي لهذا العام ذهبك لـ TOMORROW X TOGETHER عن أداء أغنية Sugar Rush Ride’.

وجائزة أفضل تعاون موسيقي كانت من نصيب شاكيرا والفنانة اللاتينية كارول جي عن أداء أغنية TQG.

وجائزة أفضل فيديو أغنية بوب ذهبت لتايلور سويفت عن فيديو اغنية Anti-Hero، وجائزة أفضل فيديو أغنية هيب هوب ذهبت لأغنية Super Freaky Girl لنيكي ميناج.