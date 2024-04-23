نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن تلك المناسبة الغالية التى ستظل محفورة فى عقول وقلوب المصريين باستعادة مصر كامل ترابھا الوطني.

ودعا الله عزوجل أن يوفقه في جهوده المخلصة من أجل تحقيق التنمية في ربوع سيناء، وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير فرص العمل، في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن، وأن ينعم اهلها بالخير والاستقرار والأمن

وتقدّم حسين زين بخالص التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع قادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم، مؤكدًا دور القوات المسلحة المصرية الباسلة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب، وهزيمة ودحر التنظيمات الإرهابية، وبذل دمائهم الذكية من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الوطن.