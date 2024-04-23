نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها مع عمرو أديب.. مي عمر تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مي عمر محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد ظهورها هي وزوجها المخرج محمد سامي في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، التي كشفت خلاله عن كواليس مشاركتها في مسلسلها الرمضاني الأخير نعمة الأفوكاتو.

وتحدث المخرج محمد سامي عن تحضيره لمسلسل لرمضان المقبل من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، وذلك بعد النجاح الذي حققته في مسلسل “نعمة الأفوكاتو ”، وقال خلال تصريحاته معها في البرنامج:" هيكون مسلسل 30 حلقة إن شاء الله، ودلوقتي أنا في كتابة الحلقة الـ 17، وهتبقى شخصية مختلفة خالص عن اللي قدمتها مي".

تفاصيل مسلسل مي عمر الجديد

وتستعد الفنانة مي عمر لبدء تصوير مسلسل جديد تحت عنوان "ورد على فل وياسمين"، وذلك بعد نجاح مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عُرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي 2024.

يتكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو من تأليف السيناريست عمرو سمير عاطف، وجار التعاقد مع باقي الفنانين استعدادًا لبدء التصوير.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

ومن ناحية أخرى، حظيت مي عمر مؤخرًا على ردود أفعال واسعة بعد نجاح مسلسلها نعمة الأفوكاتو، الذي نافست به في سباق دراما رمضان 2024، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، سلوى عثمان، كمال أبو رية، طارق النهري، سامي مغاوري، ولبنى ونس، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وظهرت مي عمر خلال العمل بشخصية المحامية نعمة أبو علب، والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، فيما قدم أحمد زاهر دور طليقها.