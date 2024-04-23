نويرة تتغنى بأعمال عبد الوهاب على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارًا لخطة الثقافة المصرية الهادفة لتخليد رموز وأعلام الموسيقى والغناء تحتفى دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الخميس 25 إبريل على المسرح الكبير.

باقة من مؤلفات النهر الخالد

يتضمن البرنامج باقة من مؤلفات النهر الخالد التى شكلت جزء من وجدان المجتمع المصرى والعربي بالإضافة إلى مختارات من الأعمال الغنائية التي قدمها فى افلامه، إلى جانب موسيقى انده عليك بالحب، قصيدة الجندول، أداء آيات فاروق، رحاب عمر، أحمد عبد الكريم، فرح الموجي ومحمد حسن، كما يلعب عازف التشيللو الدكتور عماد عاشور صولوهات لحن بفكر في اللي ناسيني.

نبذة عن الموسيقار محمد عبدالوهاب

يذكر أن الموسيقار محمد عبد الوهاب ولد فى 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بعدة ألقاب منها موسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي، بدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس الة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع الحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان وطلال مداح، رحل عن عالمنا في 4 مايو 1991 بعد أن أثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التي مازالت تحيا في وجدان الشعب المصرى والعربي.