لهذا السبب كان ديلجيت دوسنجاه الاختيار المثالي لبطولة فيلم Chamkila

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أحمد جودة - القاهرة - أثنى المخرج الهندي امتياز علي على اختيا دليجيت دوسنجاه لدور البطولة في فيلم Chamkila إلى جانب بارنيتي شوبرا.

ووفق انديا توداي، يرى صانع الفيلم أن اختيار الفنان الهندي الشاب، حقق من خلاله النجاح المطلوب، كمان حقق اقتصادا في تكلفة الإنتاج بعيدًا عن نجوم الصف الأول.

وكانت قد نجحت الأعمال الدرامية الهندية الجديدة Girls Will Be Girls، و Nocturnes في حصد مجموعة جوائز مميزة ضمن مشاركتها بمهرجان صن دانس السينمائي الدولي.

ووفق إنديا توداي، الأعمال السينمائية الجديدة، نجحا في حصد مجموعة مميزة من الجوائز المرموقة من مهرجان الجوائز الكبير بدورته لعام 2024 الجاري.

وضمن فعاليات المهرجان، حضر النجم الكوميدي الشهير ويل فيريل عرضًا خاصًا لفيلم وثائقي جديد يطرح عن قصة حياته، بعنوان Will & Harper.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، كان بحضور صديقته المنتجة هاربر ستيل، وعرض ضمن فعاليات مهرجان Sundance السينمائي الدولي.

نجوم على ممر الشهرة

و كان النجم مارتن لورنس، أحدث المحتلفلين بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود، في احتفالية مميزة حضرها اصدقائه المقربون في عالم السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية لورانس بوضع نجمته الخاصة في ممر الشهرة، تقديرا لما قدمه من اعمال سينمائية مميزة خلال السنوات الماضية.

نجوم آخرين

وخلال عام 2023، كان هناك عدد آخر من الفنانين الذين احتفلو بوضع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود كان من ضمنهم مايكل بي جوردون.

واحتفالية مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، كانت بعد ايام قليلة من احتفاله بالعرض الخاص للجزء الثالث الجديد من سلسلة CREED.

أيضًا، كان قد احتفل الأشقاء جوناس بوصع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرًا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.