نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيرثيك روشان يعلن انطلاق تصوير فيلم WAR 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق بالفعل تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم الأكشن الناجح للنجم هيرثيك روشان، وسبق وان طرح بعنوان War.

ونقل إنديا توداي، لقطات تشويقية نشرها روشان، يحمس بها متابعيه للفيلم المرتقب، الذي سبق وأن شارك في الجزء الأول منه الفنان الشاب تايجر شروف.

وكانت قد شهدت بوليوود احتفالية مميزة لطرح الاعلان الترويجي الرسمي لفيلم Fighter، أحدث الأعمال السينمائية للنجم هيرثيك روشان.

ونقل موقع إنديا توداي، لقطات من الاحتفالية التي شهدت اطلاق الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد بحضور صناعه.

وكان قد طرح البوستر الترويجي النهائي للفيلم الجديد المنتظر لهيرثيك روشان بعنوان Fighter، مع الإعلان عن مدة عرض الفيلم.

ووفق إنديا توداي، تم الإعلان عن أن مدة عرض الفيلم تستمر حتى ساعتين و40 دقيقة، على أن يطرح خلال الأسابيع القليلة القادمة للعرض.

تفاصيل عن العمل

وتم الكشف اسم الشخصية التي يجسدها روشان، حيث سيجدس شخصية قائد سرب طائرات مقاتلة، "شامشير باثانيا".

أيضًا تقرر رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم هيرثيك روشان War 2، الذي يطرح ضمن سلسلة مشاريع سينمائية تحمل العنوان نفسه.

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيطرح جزئه الثاني خلا عام 2025 المقبل، وسيكون من إنتاج شركة إنتاج Yash Raj Films من عالم الجاسوسية.

ووفق الموقع الهندي، الفيلم سيكون مرتبطًا بأعمال سينمائي أخرى مثل فيلم "تايجر 3" لسلمان خان"، وباثان لشاه روخ خان.

جزء رابع من Krrish

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمال تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة.

وذكرت مجلة "India Today" أن هذا التلميح جاء من خلال تعليقات روشان على منشور للنجمة الهندية شرادها كابور.

وقام المتابعون بمحاولة تفسير تلك التعليقات على أنها إشارة إلى عودة الشخصية الشهيرة في جزء جديد بمشاركة شرادها كابور.