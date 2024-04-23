لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة هنا الزاهد، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعدما ألغت أمس متابعة زوجها السابق أحمد فهمي عبر موقع "إنستجرام".

رسالة تامر حسني لهنا الزاهد



وفي سياق آخر، وجه الفنان تامر حسني رسالة شكر لهنا الزاهد مؤخرًا، وذلك بعد حديثها عنه في إحدى اللقاءات.



ونشر حسني من خلال خاصية الستوري بحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، الفيديو الخاص بحديثها عنه، معلقًا: "شكرًا يا أحلى هنا في الدنيا على كلامك المحترم الجميل، انتي اللي مليون مبروك لفيلمك الجديد وعقبال فيلمنا الجديد "ري ستارت" إن شاء الله ".



ووضع النجم تامر حسني اللمسات النهائية على فيلم "ري ستارت" استعدادًا لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة للحاق به في موسم عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل فيلم “ري ستارت”

وكان الفنان تامر حسني، قد أعلن من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون فيه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشاركهما في بطولته النجم باسم سمرة.