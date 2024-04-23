الليلة.. شهرزاد بالعربي على المسرح الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الابداع تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان شهرزاد بالعربي بقيادة المايسترو وعازف الفيولينه محمد شرارة ومشاركة المطربان بسملة كمال وخالد حلمى وذلك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 23 إبريل على المسرح الصغير .

شهر زاد بالعربي

يتضمن البرنامج نخبة من المؤلفات العربية والغربية الشهيرة منها مقتطفات من سيرينادة للوتريات لـ تشايكوفسكي، لونجا رياض السنباطى، لونجا يورجو، مقتطفات من شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف،قلبي دليلي لـ ليلي مراد، انت عمري - الف ليله وليله لـ ام كلثوم، المنصورة لـ عطية شرارة، النهر الخالد ، الفن، ليه ياعين لـ محمد عبد الوهاب، موج البحر لـ مياس اليماني، نسم علينا الهوا لـ فيروز.

نبذة عن المايسترو وعازف الفيولينه محمد شرارة

يذكر أن محمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية، فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة، ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي، وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار، بدأ مشواره الفنى عازفًا لآلة الفيولينة ثم اتجه للقيادة منذ ثلاث سنوات عقب فترة تأهيل عبر ورش فنية للقيادة الموسيقية في روسيا، سويسرا ومصر.