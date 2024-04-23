نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطلة الموسم.. عمرو أديب يشيد بالمنتجة مها سليم بسبب "نعمة الأفوكاتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الإعلامي عمرو أديب مع نجوم مسلسل نعمة الافوكاتو بالنجاح الكبير الذي حقق العمل وتصدره المشهد خلال شهر رمضان المنصرم 2024، وذلك في حلقة خاصة من برنامجه الحكاية" الذي يعرض على شاشة mbc مصر.



عمرو أديب يشيد بالمنتجه مها سليم

وحرص عمرو أديب على الإشادة بالمنتجة مها سليم منتجة نعمة الأفوكاتو، مؤكدًا أنها بذلت مجهودًا كبيرًا حتى يخرج العمل بشكل يليق بالجمهور، واعتبرها أديب إنها بطلة الموسم في دراما رمضان بالنجاح الكبير الذي قدمته في نعمة الافوكاتو.

كواليس مسلسل نعمة الأفوكاتو

وبدورها كشفت المنتجة مها سليم عن كواليس مسلسل نعمة الأفوكاتو، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج محمد سامي للمرة الثالثة، مشيرة إلى أن محمد سامي يختار دائمًا موضوعات شائكة في أعماله، ولذلك توقعت النجاح في نعمة الافوكاتو.

وأضافت مها سليم أن حالتها وقت المسلسل كانت مزيح بين توقع النجاح وكيف يرى الجمهور العمل وبأي طريقة، وذلك يخلق روح مميزة داخل العمل موضحة أنها بدأت مع فريق العمل التحضيرات بشكل مبكر للغاية خاصة وأن السيناريو كان جاهزًا تمامًا وتم الانتهاء من كتابته، ولذلك كانت كل العناصر موجودة في مكانها الطبيعي للنجاح.

كما قالت مها سليم أن مدة الحلقات كانت طويلة بسبب أن السيناريو كان يضم 15 حلقة، ومع الأحداث الساخنة للحلقات، أصررنا أن تكون الحلقة الأخيرة مدتها كبيرة حتى لا نضطر إلى تأخر عرض الأعمال الأخرى.

المخرج محمد سامي

أما المخرج محمد سامي فأشاد بالمنتجة مها سليم وبراعتها في رؤيتها الفنية ووصفها بالمنتجة الفنانة"، مضيفًا أنها تبخل على العمل بأي تفصيله، بل قدمت كل ما في وسعها حتى يخرج المسلسل بشكل مميز للناس، مشيرًا إلى أن مها سليم كانت لديها رؤية فنية كبيرة، وكانت تتحدث معه في بعض المشاهد عن قوة الصورة وحتى تكون غنية وتبهر الجمهور، ووجه لها الشكر أمام الجميع على كل ما فعلته من أجل نجاح المسلسل.