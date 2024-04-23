نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنى ونس" للفجر الفني": لا أفضل كلمة نجمه النجمه فوق في السماء أنا فنانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت كاميرات دوت الخليج الفني بالفنانه لبني ونس أثناء عرض مسرحية روبانزل بطولة الفنانة حورية فرغلي والفنانة لبني ونس وأبطال أخرين و صرحت الفنانة لبني ونس للفجر الفني قائلة سعيدة جدًا بتجربة روبانزل مع فرقه كواليس ومع سيده المسرح الاولى قدوره وهي اللي رشحتني للدور وشجعتني ان أنا اجي لان كنت خايفه جدًا بقالي فتره بعيد عن المسرح والدور عجبني جدًا بس المسرح مش سهل.

و تابعت شطارة الولاد شجعتني أيضًا أني أكمل وكمان حوريه فرغلي بني أدمه وأنسانه راقيه جدًا وجميله .

و أضافت المسرح نجاحه من كواليسه واستمراره و احنا كلنا أسره وكلنا نسيج ومهمين والاولاد كانوا متحمسين في العرض ومن كتر ما عجبهم العرض جم يتصوروا معايا بعد العرض وكانوا مش طايقين الشخصية أثناء العرض ولكن هما فاهمين إن دي الشخصية بس مش أنا.

و أستكملت أنا مش هتكلم عن الفنانات انا هتكلم عن الدور وانا لما بيجيلي دور، في شخصية أنا ماأعرفهاش وجيالي لازم شخصيتي تتلغي واعمل الشخصيه دي لو قرعه هعمل قرعه ولو عوره اعمل كده لان هنا مش الشخصيه بتاعه لبنى ونس اللي مطلوبه مطلوب مني اطلع شخصيه ثانيه حلوه.

و أضافت أنا مطلوب مني ابقى حلوه لما ابقى موديل ابقى حلوه انما امثل لازم ابقى الشخصيه ولبيعملوا عكس كده مع احترامي لكل الممثلات فهم مش ممثلات اصلا.

و علقت لبني ونس أيضًا على كلمة نجمة وقالت لا أفضل كلمة نجمه النجمه فوق في السماء أنا فنانة وبس.

وقد ظهرت شخصية روبانزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.