نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زاهر يكشف سبب خسارة وزنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان أحمد زاهر عن كواليس تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2024.

تصريحات أحمد زاهر

وقال أحمد زاهر خلال لقائه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة قناة "mbc مصر"، إنه قام بعمل رجيم قاسي وخسارة 20 كجما من وزنه، حتى يجسد شخصية صلاح ضمن أحداث المسلسل.

وأضاف: "خسيت 20 كيلو علشان أبان مكسور وحزين في مسلسل نعمة الأفوكاتو".

وتابع "أنا في الطبيعي مش بأكل كدة، ممكن أنزل وزني عشان دور، وفي فترة قعدت سنتين أتمرن في الجيم علشان أعمل دور أكشن.. عندي القدرة إن لازم أحاول وأعمل المناسب للشخصية".

مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر وشارك معها أيضا مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، ولاء الشريف، وآخرين، ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث المسلسل حول شخصية نعمة المحامية الذكية " تقدم دورها الفنانة مي عمر" حيث تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها، كما تركت مكتب المحاماة الذي تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها داخل قهوة بلدي.