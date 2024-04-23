" كان حقيقي مش ديكور" مي عمر تكشف كواليس مشهد القبر في "نعمة الأفوكاتو"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحدثت الفنانة مي عمر عن كواليس مشهد نزولها القبر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي تم عرضه ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وذلك من خلال لقائها في برنامج الحكاية،مساء أمس الإثنين، مع الإعلامي عمرو أديب.

تصريحات مي عمر

قالت مي عمر: "القبر كانت حقيقية وزاهر بينزل بيرمي السجادة ويطلع يقفل، وقالوا لي أن هناك أوضة جوا استخبي فيها علشان رجلي متطبعش وبعدين هو قفل".

وأضافت "مي" قائلة:"أول ما قفل جالي نوبة ومحدش فتح فقولت أن فيه كارثة حصلت برا وسابوني تحت.. وانا بكره الضلمة والأماكن الضيقة”.

وتابعت: "المشهد اتعاد كذا مرة لأن في كل مرة كنت بصرخ وبعيط وبطلع من القبر ".

مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو عُرض في النصف الأول من شهر رمضان، من بطولة مي عمر وشارك معها أيضا مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، ولاء الشريف، وآخرين، ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث المسلسل حول شخصية نعمة المحامية الذكية " تقدم دورها الفنانة مي عمر" حيث تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها، كما تركت مكتب المحاماة الذي تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها داخل قهوة بلدي.