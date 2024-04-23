وفاء عامر: ريم البارودي "عبيطة" ومفيش مشكلة لما تيجي في وشي مرة

القاهرة - محمد ابراهيم - عقبت الفنانة وفاء عامر على أزمتها مع النجمة ريم البارودي، قائلة: "البنت دي كويسة جدا وطيبه ومبتعرفش تخبي حاجه وعبيطه وبني ادمه حقيقيه مش مزيفه".



وتابعت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، والذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها تتواصل مع ريم البارودي كل فترة وبجوارها دائمًا تعرضت للظلم كثيرًا ومرت بفترة تخبطات في الحياة"، قائلة: "مش مشكلة لما تيجي في وشي مرة، هي برضه كمان استحملتني كتير".



وأشارت وفاء عامر، إلى أنه لا خلاف بينها وبين ريم البارودي وحديثها كان عبارة عن ذلة لسان ولا تقصد ما قالته عنها، وكلامها كان عفوي فهي فنانة موهوبة ومحترمة.

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



آخر أعمال وفاء عامر



يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مسلسل حق عرب ويجمع مسلسل حق عرب كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب بطل العمل الفنان أحمد العوضي، ويشارك في العمل كل من: وليد فواز، رياض الخولي، أحمد صيام، أحمد ماهر، دنيا المصري، محمد علاء، كارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض في رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة

كما شاركت في مسلسل جودر الذي تم عرضه في رمضان الماضي، حيث ظهرت في دور فاطمة التي جسدت دور والدة جودر.

ومسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.